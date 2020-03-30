Нерабочая неделя началась в России

Ее объявил президент Владимир Путин в связи с распространением коронавируса. Работу продолжат медики, спецслужбы и полиция, органы государственной власти, аптеки, банки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Еще ограничения не коснутся непрерывно работающих организаций. Объявляя об этой неделе Владимир Путин призывал граждан оставаться дома.
2020-03-30T02:04:00+03:00
2020-03-30T02:05:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:04, 30 марта 2020
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