Нерабочая неделя началась в России

Ее объявил президент Владимир Путин в связи с распространением коронавируса. Работу продолжат медики, спецслужбы и полиция, органы государственной власти, аптеки, банки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Еще ограничения не коснутся непрерывно работающих организаций. Объявляя об этой неделе Владимир Путин призывал граждан оставаться дома.