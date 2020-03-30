Политик Дмитрий Гудков вместе с командой выходит из партии «Гражданская инициатива»

Почти два года он безрезультатно пытался перерегистрировать эту политическую силу как Партию перемен. По словам источников газеты «КоммерсантЪ», Гудков пошел на такой шаг из-за принятого властями решения закрыть партию во главе с ним. Он считает, что главные причины здесь – политические. «Гражданская инициатива» продолжит работу во главе с ее создателем Андреем Нечаевым, а команда Дмитрия Гудкова планирует участвовать в думских выборах в одномандатных округах.