Пассажирский самолет, у которого сработал датчик отказа двигателя, благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево

Лайнер «Боинг-737» выполнял рейс из Сочи. Незадолго до посадки поступило сообщение о возможном отказе левого двигателя, передает агентство ТАСС. На борту находились семь членов экипажа и 154 пассажира. Никто не пострадал, заверяют в экстренных службах.