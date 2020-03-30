Пассажирский самолет, у которого сработал датчик отказа двигателя, благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево

Лайнер «Боинг-737» выполнял рейс из Сочи. Незадолго до посадки поступило сообщение о возможном отказе левого двигателя, передает агентство ТАСС. На борту находились семь членов экипажа и 154 пассажира. Никто не пострадал, заверяют в экстренных службах.
2020-03-30T01:04:00+03:00
2020-03-30T01:07:00+03:00
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01:04, 30 марта 2020
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