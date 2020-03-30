Нарушителей режима изоляции в Москве будут наказывать административным штрафом

По словам источника ВВС в мэрии, протоколы в отношении тех, кто отошел без причин от дома на несколько сотен метров, будут выписывать полицейские. В слежке за нарушителями помогут камеры, которые работают в рамках системы «Безопасный город». Жители города, которые проживают не по прописке, смогут зарегистрировать фактический адрес на mos.ru, чтобы избежать штрафа, уточняют в городском правительстве.
2020-03-30T01:04:00+03:00
2020-03-30T01:06:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 30 марта 2020
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