У региональных руководителей нет полномочий на введение мер, о которых объявили в столице, утверждают специалисты

Ограничения конституционных прав граждан в Москве и Подмосковье предусмотрены федеральным законом «О чрезвычайном положении», но оно вводится указом президента и утверждается Советом Федерации, сказал ВВС эксперт по конституционному праву Илья Шаблинский. Адвокаты предупреждают, что в нынешней ситуации исполняться предписания московских и подмосковных властей могут только добровольно.
2020-03-30T01:04:00+03:00
2020-03-30T01:05:48+03:00
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01:04, 30 марта 2020
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