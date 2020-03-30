У региональных руководителей нет полномочий на введение мер, о которых объявили в столице, утверждают специалисты

Ограничения конституционных прав граждан в Москве и Подмосковье предусмотрены федеральным законом «О чрезвычайном положении», но оно вводится указом президента и утверждается Советом Федерации, сказал ВВС эксперт по конституционному праву Илья Шаблинский. Адвокаты предупреждают, что в нынешней ситуации исполняться предписания московских и подмосковных властей могут только добровольно.