Власти Москвы ужесточают карантинные меры

Столичное руководство называет это «режимом самоизоляции». Жителям города с сегодняшнего дня разрешается покидать квартиру только если им требуется медицинская помощь, или существует прямая угроза их жизни. Если им требуется поехать на работу, выйти за покупками в магазин или аптеку, или вынести мусор. Выгуливать домашних животных разрешается не дальше 100 метров от места проживания. В ближайшие дни выходить станет возможно лишь при наличии специального пропуска. В городе развернут умную систему контроля, предупредил мэр Москвы Сергей Собянин. Можно будет въезжать в Москву и выезжать из нее. Нельзя лишь без веской причины передвигаться по городу.