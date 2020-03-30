Власти Москвы ужесточают карантинные меры

Столичное руководство называет это «режимом самоизоляции». Жителям города с сегодняшнего дня разрешается покидать квартиру только если им требуется медицинская помощь, или существует прямая угроза их жизни. Если им требуется поехать на работу, выйти за покупками в магазин или аптеку, или вынести мусор. Выгуливать домашних животных разрешается не дальше 100 метров от места проживания. В ближайшие дни выходить станет возможно лишь при наличии специального пропуска. В городе развернут умную систему контроля, предупредил мэр Москвы Сергей Собянин. Можно будет въезжать в Москву и выезжать из нее. Нельзя лишь без веской причины передвигаться по городу.
2020-03-30T01:04:00+03:00
2020-03-30T01:05:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 30 марта 2020
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