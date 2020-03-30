Комендантский час в Подмосковье не вводился, настаивают региональные власти

В главном управлении МВД по области рассказали агентству РИА Новости, что полицейские должны лишь информировать граждан о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Теперь областной главк ищет экипаж, который по громкоговорителю объявлял о комендантском часе. В социальных сетях уже появилось несколько роликов на которых из полицейской машины звучит предупреждение о таких мерах с 8 вечера до 8 утра. Сообщалось, что это происходило в одном из подмосковных городов. Поиски экипажа, сказал представитель управления интернет-изданию «Фонтанка» затрудняются тем, что пока не ясно, в каком населенном пункте это произошло.