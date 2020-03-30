Эта неделя объявлена президентом Владимиром Путиным нерабочей с сохранением заработной платы

Это делается для предотвращения массового распространения коронавируса в России, отметил президент.

«Длинные выходные предусмотрены, чтобы снизить скорость распространения болезни. Обращаюсь ко всем гражданам страны, давайте не будем поступать, полагаясь на наш русский «авось», — сказал Путин.

С сегодняшнего дня режим самоизоляции в Москве распространяется на всех жителей города независимо от возраста. Как следует из указа мэра, покидать квартиру разрешается только в экстренных случаях, а также для поездок на работу, покупок в ближайшем магазине и аптеке, выгула животных в радиусе 100 метров от дома и выноса мусора. Уже в ближайшие дни выходить из дома можно будет только при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы.

Власти Подмосковья ввели аналогичный московскому режим самоизоляции. Об этом сообщил губернатор московской области Андрей Воробьев.

Новые ограничения в Подмосковье действуют с восьми вечера воскресения.