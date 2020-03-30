Россия в полночь полностью закрыла свои границы

Это сделали в рамках борьбы с коронавирусом.

Закрылись все автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска. Также недоступен теперь сухопутный участок российско-белорусской границы. Впрочем, некоторым людям по-прежнему разрешён въезд и выезд. Исключение сделали для дипломатов и их семей, дальнобойщиков, членов экипажей речных судов, поездных и локомотивных бригад. Под запрет не попадут россияне, которым нужно выехать за рубеж из-за смерти близкого родственника. Свободно впустят и выпустят из страны жителей Калининградской области, а также самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик при наличии у них российского паспорта. Ранее полностью закрыть границу из-за коронавируса распорядился премьер Михаил Мишустин. Срок действия ограничений не уточняется. Напомним, что Россия с пятницы прекратила регулярные и чартерные рейсы в аэропорты других стран кроме тех, на которых наши соотечественники возвращаются домой. Всех прибывающих сразу тестируют на коронавирус. Им придётся провести дома на карантине две недели.

Въезд в Россию также не затронет иностранцев с видом на жительство.