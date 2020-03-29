Сервисы доставки продолжат работу в Москве и в Подмосковье и после введения ограничения на передвижение людей

По сведениям РБК, ужесточение не затронуло эту сферу, но операторы начали готовить курьерам справки, подтверждающие их статус. То, что курьеры смогут продолжить передвигаться по городу, подтвердила РБК пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.