Z Архив новостей новости
5 0 6 232
23:02, 29 марта 2020

Сервисы доставки продолжат работу в Москве и в Подмосковье и после введения ограничения на передвижение людей

По сведениям РБК, ужесточение не затронуло эту сферу, но операторы начали готовить курьерам справки, подтверждающие их статус. То, что курьеры смогут продолжить передвигаться по городу, подтвердила РБК пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 23 марта Поздравить…

5 318 6 7657 23.03
Новости

Путин в ходе саммита G20 по коронавирусу призвал отменить санкции в отношении пострадавших от COVID-19 стран Владимир Путин отмечал, что связанные с коронавирусом проблемы обернутся более масштабным потрясением, чем кризис 2008 и 2009 годов…

5 111 6 15001
Голосование
Вы за жесткий карантин?
5 44 6 6140 27.03
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский Алексей Нарышкин Алексей Соломин ведущие: Матвей Ганапольский, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

3038181

5 46 6 6448 19:05
#слушать 51:00 ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Блоги

Видео дня

+ Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов По словам Патриарха, россияне еще не осознают в полной мере, что происходит в Италии и других странах, наиболее пострадавших сейчас от коронавирусной инфекции…

5 49 6 7029 14:58
8читать ;смотреть
Новости

Россия готова при необходимости помочь США в борьбе с распространением коронавируса Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов…

5 106 6 16461
Новости

Обнуление президентских сроков Владимира Путина поддержала примерно половина россиян Еще столько же высказались против…

5 66 6 10399
Новости

«Роснефть» после продажи активов в Венесуэле рассчитывает на снятие американских санкций с дочерних компаний Об этом сообщил пресс-секретарь российской госкомпании Михаил Леонтьев…

5 48 6 7923
Новости

В ГД внесен законопроект, который наделяет правительство правом вводить режим чрезвычайной ситуации на территории РA Как передает Интерфакс, это инициатива самого кабмина…

5 37 6 6217
Новости

Высшая школа экономики назвала неприемлемыми призывы профессора Олега Матвейчева уничтожить всех либералов в России Как говорится на сайте вуза, публикация нарушает внутренние правила, так как содержит мотивы ненависти и вражды…

5 69 6 11724
Новости

Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев не стал извиняться за призыв уничтожать людей Он написал в «Фейсбуке», что хотел поправить репутацию вуза и теперь, по его словам, «Вышка отмыта от клейма гнезда либералов»...

5 33 6 5698
Новости

Российские врачи жалуются на отсутствие средств индивидуальной защиты Они опасаются, что сами могут стать разносчиками инфекции

5 44 6 7605
Новости

ВШЭ сочла неприемлемыми высказывания своего профессора Олега Матвейчева о «либеральной сволоте» В ВУЗе пообещали созвать комиссию по этике с целью дать оценку его словам…

5 82 6 14970
Новости

Владимир Путин обратится к россиянам в связи с развитием ситуации с коронавирусом Это произойдет в ближайшие часы…

5 38 6 6943
Новости

«Роснефть» продает венесуэльские активы российской госкомпании Взамен она получает пакет собственных акций в размере 9,6%...

5 35 6 6473
Новости

Москвичи старше 65 лет с четверга обязаны соблюдать домашний режим Такое решение приняла столичная мэрия в связи с коронавирусом…

5 28 6 5321

Популярное за неделю

Новости

Stampa: Почти вся помощь, которую Россия поставила Италии для борьбы с коронавирусом, оказалась неэффективной Об этом пишет газета Stampa со ссылкой на свои источники…

5 183 6 256247
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Никогда еще не задавались вопросы: вымрет ли, например, половина России? Кто доживет до лета? И главное, имеет ли смысл доживать? И может быть, действительно будет ситуация, когда живые позавидуют мертвым…

5 74 6 167197 25.03
#слушать 48:32 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Голосование
Вы за жесткий карантин?
5 44 6 5983 27.03
Блоги

Полина Головушкина, Рим: Через пару недель будет поздно Это и правда похоже на войну. В каждой семье есть кто-то, кого ты знаешь, кто либо умер, либо борется за жизнь. Уже не до шуток. Все это произошло за 1 месяц…

5 278 6 912931 26.03
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Планета на карантине: что дальше? Планета на карантине: что дальше? Главный вопрос — сколько все это продлится и можно ли сдержать пандемию, не разрушив мировую экономику…

5 47 6 105963 23.03
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8415432
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4426133

Сегодня в эфире