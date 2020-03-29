В Москве с понедельника указом мэра режим самоизоляции распространяется на всех жителей города независимо от возраста

Покидать квартиру разрешается только в экстренных случаях, а также для поездок на работу, покупок в ближайшем магазине и аптеке, выгула животных в радиусе 100 метров от дома и выноса мусора. В ближайшие дни выходить из дома можно будет только при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы.