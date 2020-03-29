Власти Москвы с понедельника вводят режим самоизоляции для всех жителей мегаполиса

Основные требования к москвичам и суть новых ограничений содержатся в Указе мэра. Режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста. Покидать квартиру разрешается только для обращения за экстренной медпомощью и в случае угрозы жизни и здоровью. Допускается выход из дома на работу, если гражданин обязан находиться на рабочем месте. Можно будет выходить за покупками в ближайшие магазины или аптеки. Разрешается выгуливать собак, но только в радиусе не более ста метров от дома. Также разрешается выносить бытовой мусор.



В ближайшие дни выходить из дома можно будет только при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы. Собянин сообщил, что в течение ближайшей недели в городе будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. То, что власти Москвы усилят контроль за нарушителями карантинных мер, Сергей Собянин говорил еще раньше.

В сегодняшнем Указе мэр особо подчеркнул, что домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в Москву или уезжать из нее. Никаких ограничений на движение транспорта, в том числе и личного в Москве не вводится.

Мэр также сообщил, что находясь на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах граждане обязаны соблюдать дистанцию не менее полутора метров от других людей. По словам Собянина, москвичи с легкой формой течения заболевания коронавирусом, которые проходят лечение под наблюдением врачей на дому, будут бесплатно получать антивирусные препараты.

Всем москвичам, которые соблюдали режим самоизоляции, Собянин пообещал продлить срок действия проездных на общественный транспорт. Для этого они с 30 марта по 3 апреля не должны совершить ни одной поездки в общественном транспорте. Собянин также сообщил, что ранее приостановленные студенческие и школьные проездные будут продлены на месяц или более со дня окончания режима повышенной готовности.



Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что депутаты в ближайшее время обсудят законопроект об ответственности за нарушение карантинного режима.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас уже дал понять, что Собянин своим указом превысил полномочия. По мнению сенатора, ограничения прав и свобод граждан, которые объявил мэр Москвы, могут вводиться только по решению парламента и президента.

Однако Кремль считает оправданным введение властями Москвы домашнего режима самоизоляции. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.