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21:03, 29 марта 2020

Жители Москвы обязаны соблюдать дистанцию от других людей не менее 1,5 метров

Жители Москвы на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах обязаны соблюдать дистанцию от других людей не менее 1,5 метров. Организациям и предприятиям рекомендовано нанести соответствующую разметку или установить специальный режим посещения. Это предусматривают новые ограничительные меры, которые власти столицы вводят на период домашней самоизоляции граждан.



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