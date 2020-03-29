Жители Москвы обязаны соблюдать дистанцию от других людей не менее 1,5 метров

Жители Москвы на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах обязаны соблюдать дистанцию от других людей не менее 1,5 метров. Организациям и предприятиям рекомендовано нанести соответствующую разметку или установить специальный режим посещения. Это предусматривают новые ограничительные меры, которые власти столицы вводят на период домашней самоизоляции граждан.