Спецпропуска для передвижения по Москве пока не нужны

Как разъясняет столичный оперативный штаб, они понадобятся после издания специального акта столичного правительства. Движение автотранспорта в Москве, в т.ч. личного и служебного, на время домашней самоизоляции не ограничивается. На это также обращает внимание столичный оперативный штаб.