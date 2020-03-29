Спецпропуска для передвижения по Москве пока не нужны

Как разъясняет столичный оперативный штаб, они понадобятся после издания специального акта столичного правительства. Движение автотранспорта в Москве, в т.ч. личного и служебного, на время домашней самоизоляции не ограничивается. На это также обращает внимание столичный оперативный штаб.
2020-03-29T21:02:00+03:00
2020-03-29T21:05:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 29 марта 2020
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