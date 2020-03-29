Москвичам, соблюдавшим самоизоляцию, пообещали продлить срок действия проездных на общественный транспорт

Всем москвичам, которые соблюдали режим самоизоляции, Собянин пообещал продлить срок действия проездных на общественный транспорт на 5 дней. Для этого они с 30 марта по 3 апреля не должны совершить ни одной поездки в общественном транспорте. Собянин также сообщил, что ранее приостановленные студенческие и школьные проездные будут продлены на месяц или более со дня окончания режима повышенной готовности.