Москвичам, соблюдавшим самоизоляцию, пообещали продлить срок действия проездных на общественный транспорт

Всем москвичам, которые соблюдали режим самоизоляции, Собянин пообещал продлить срок действия проездных на общественный транспорт на 5 дней. Для этого они с 30 марта по 3 апреля не должны совершить ни одной поездки в общественном транспорте. Собянин также сообщил, что ранее приостановленные студенческие и школьные проездные будут продлены на месяц или более со дня окончания режима повышенной готовности.
2020-03-29T21:01:00+03:00
2020-03-29T21:37:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 29 марта 2020
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