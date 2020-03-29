В Москве с понедельника вводится домашний режим самоизоляции

Соответствующий Указ издал мэр столицы Сергей Собянин. Ограничительные меры сводятся к запрету покидать дома без крайней необходимости. Покидать квартиру в Москве на период самоизоляции можно будет только в пяти случаях. Как говорится на сайте мэра Москвы, это обращение за экстренной и неотложной помощью, в том числе медицинской, поездки на работу, поход за покупками, но только в ближайший работающий магазин или в аптеку, выгул животных, но только на расстоянии не более 100 м от дома, вынос бытового мусора. В остальных случаях из дома выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы. Ограничительные меры вводятся для борьбы с коронавирусом и будут действовать с 30 марта.