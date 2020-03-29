В Москве в течение недели будет развернута система контроля за соблюдением самоизоляции

Об этом также сообщается на сайте мэра. Срок действия проездных на общественный транспорт в Москве продлят всем, кто соблюдал карантин с 28 марта по 5 апреля, т.е. не совершал ни одной поездки в общественном транспорте. Ранее приостановленные студенческие и школьные проездные будут продлены на месяц или более со дня окончания режима повышенной готовности.