Новые ограничения по передвижению граждан из-за коронавируса вводятся в Подмосковье

Об этом сообщает оперштаб. Власти Московской области приняли решение об ограничении выхода жителей Московской области из своих домов, сообщил региональный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. В числе исключений, которые позволяют жителям региона выходить из дома — обращения за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена, поход в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, вынос мусора и выгул домашних животных на расстоянии не более 100 м. от дома. Граждане должны соблюдать дистанцию 1,5 метра, исключение могут составить поездки на такси. Между тем жителям области с подтвержденным коронавирусом будут предоставлять противовирусные препараты бесплатно. Кроме того безработные в Подмосковье с 1 апреля начнут получать компенсацию, сумма составит 15 тысяч рублей, включая выплаты по безработице, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.