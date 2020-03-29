Число жертв коронавируса в России достигло восьми

Это официальные данные, которые представил оперативный штаб. Впрочем, они не учитывают умерших людей, инфицированных коронавирусом, точная причина смерти которых еще не установлена. Между тем, по данным штаба, количество случаев заражения преодолело психологическую отметку в полторы тыс. чел. Власти регионов рекомендуют россиянам соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома.

В Москве и Подмосковье граждан призывают не выходить на улицу через громкоговорители, размещенные в лесопарковых зонах и дворах жилых домов. Громкоговорители установлены на машинах экстренных служб, которые курсируют по городу. В частности, москвичей просят не посещать парки и другие публичные места.Подобным образом людей информируют в Битцевском, Кузьминском и Измайловском парках, на патриарших прудах и в других зеленых зонах Москвы.