Женщина с коронавирусной инфекцией, сбежавшая из больницы в Коммунарке, задержана

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, она возвращена в больницу. Нарушительницу зафиксировали камеры видеонаблюдения, когда она шла к себе домой на Профсоюзную улицу. По имеющимся данным, заболевание у женщины протекает в легкой форме.
2020-03-29T20:00:00+03:00
2020-03-29T20:03:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:00, 29 марта 2020
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