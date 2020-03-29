Женщина с коронавирусной инфекцией, сбежавшая из больницы в Коммунарке, задержана

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, она возвращена в больницу. Нарушительницу зафиксировали камеры видеонаблюдения, когда она шла к себе домой на Профсоюзную улицу. По имеющимся данным, заболевание у женщины протекает в легкой форме.