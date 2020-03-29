В Москве вводятся дополнительные ограничения на перемещение граждан из-за коронавируса

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. С понедельника в столице вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей, независимо от возраста. Покидать квартиры можно будет для обращения за экстренной помощью, поездок на работу, для совершения покупок в аптеке или магазине, выгула домашних животных на расстоянии 100 м от дома, выноса мусора. В течение ближайшей недели будет развернута система контроля соблюдения гражданами домашнего режима и установленных правил передвижения, выход из дома в Москве будет разрешен только по спецпропускам. При этом отмечается, что домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из Москвы. Собянин отметил, что при необходимости меры по борьбе с коронавирусом будут ужесточаться. Также мэр отметил, что москвичи, которые потеряют работу из-за коронавируса, будут получать компенсацию в размере 19500 рублей в месяц.
2020-03-29T19:56:00+03:00
2020-03-29T20:31:42+03:00
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19:56, 29 марта 2020
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