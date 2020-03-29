Окончательное решение о проведении «Тур де Франс» в условиях пандемии коронавируса будет принято до 15 мая

Окончательное решение о возможности проведения веломногодневки «Тур де Франс» в условиях пандемии коронавируса будет принято до 15 мая. Об этом сообщил представитель компании-организатора гонки Эрик Хоулли. Ранее сообщалось, что Гендиректор гонки Кристиан Прюдомм не рассматривает на данный момент отмену «Тур де Франс» или ее проведение без зрителей.
2020-03-29T19:33:00+03:00
2020-03-29T19:38:59+03:00
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19:33, 29 марта 2020
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