Окончательное решение о проведении «Тур де Франс» в условиях пандемии коронавируса будет принято до 15 мая

Окончательное решение о возможности проведения веломногодневки «Тур де Франс» в условиях пандемии коронавируса будет принято до 15 мая. Об этом сообщил представитель компании-организатора гонки Эрик Хоулли. Ранее сообщалось, что Гендиректор гонки Кристиан Прюдомм не рассматривает на данный момент отмену «Тур де Франс» или ее проведение без зрителей.