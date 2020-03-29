Число жертв коронавируса в Великобритании превысило 1 200

Как свидетельствуют данные Минздрава королевства, число подтвержденных случаев заражения — более 19,5 тыс. В британском правительстве признают, что реальное число заразившихся может быть значительно больше, так как анализы берутся исключительно у пациентов, которые оказываются в больницах.