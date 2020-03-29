Энтони Фаучи: В США от заболевания, вызванного новым коронавирусом, могут умереть от 100 тыс. до 200 тыс. человек

В США от заболевания, вызванного новым коронавирусом, могут умереть от 100 тыс. до 200 тыс. человек. Соответствующее заявление в эфире Си-эн-эн сделал директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. На сегодняшний день в Штатах, по данным университета Джонса Хопкинса, 124 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли почти 2,2 тыс. человек.
2020-03-29T19:31:00+03:00
2020-03-29T19:35:17+03:00
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19:31, 29 марта 2020
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