Энтони Фаучи: В США от заболевания, вызванного новым коронавирусом, могут умереть от 100 тыс. до 200 тыс. человек

В США от заболевания, вызванного новым коронавирусом, могут умереть от 100 тыс. до 200 тыс. человек. Соответствующее заявление в эфире Си-эн-эн сделал директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. На сегодняшний день в Штатах, по данным университета Джонса Хопкинса, 124 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли почти 2,2 тыс. человек.