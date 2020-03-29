В Самарской области в связи с угрозой распространения коронавируса прошли военные антивирусные учения

В Самарской области сразу после ужесточения режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции прошли военные антивирусные учения.

Губернатор Дмитрий Азаров подписал постановление об изменениях противовирусных ограничений, приостановив работу предприятий общепита и розничной торговли, за исключением продажи продуктов и товаров первой необходимости. Вспышку коронавирусной инфекции в регионе пытаются предотвратить и военнослужащие. В 20 километрах от Самары, как рапортуют сами военные «прошло трехдневное специальное учение по повышению уровня готовности войск к выполнению задач при локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций». В учениях участвовали свыше 600 военных и более 150 единиц специальной техники. Учебные задачи отрабатывали военные медики, специалисты радиационной, химической, биологической защиты, инженерные войска и военная полиция. Тем временем, гражданские власти в Самарской области отчитываются о 14 заболевших новым коронавирусом. Последний официальный случай заболевания в Самаре выявлен у ребёнка.

Состояние девочки, возраст которой в оперативном штабе не уточняют, оценивается врачами как удовлетворительное. По неофициальным данным, ребёнку всего два года