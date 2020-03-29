Бондарев останется в литературе как советский писатель, который писал правду о войне – литературовед

Юрий Бондарев останется в литературе как советский писатель, который писал правду о войне. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» литературовед Николай Александров.

«Бондарев в советской литературе сыграл роль как автор так называемой лейтенантской прозы — прозы о войне. Он один из тех писателей, наряду с Василем Быковым, который писал правду о войне. Его проза наполнена не просто героическим пафосом, а изображением того, что война означала, и каких усилий она требовала от человека, какие жертвы приходилось приносить», — отметил Н.Александров.

Бондарев скончался сегодня в Москве. Ему было 96 лет. Писатель является автором таких произведений, как «Батальоны просят огня», «Последние залпы», «Горячий снег» и «Тишина».