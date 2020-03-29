Умер знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий

Ему было 86 лет. Многолетний ректор Краковской музыкальной академии и позднее ее почетный профессор прославился своими симфоническими произведениями и работами в жанре авангарда. Он написал музыку к таким известным фильмам, как «Рукопись, найденная в Сарагосе», «Изгоняющий дьявола», «Сияние», и «Маска».