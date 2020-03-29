На нижней Волге продолжают бушевать ландшафтные пожары

Как передает ТАСС, сегодня на площади 5 га горел сухой камыш в Волгограде. Существовала угроза частным жилым постройкам. Сегодня же пожарные ликвидировали открытое горение камыша на площади 800 квадратных метров в Астрахани. В Ростове-на-Дону камыш горел на площади 10 гектаров.