На нижней Волге продолжают бушевать ландшафтные пожары

Как передает ТАСС, сегодня на площади 5 га горел сухой камыш в Волгограде. Существовала угроза частным жилым постройкам. Сегодня же пожарные ликвидировали открытое горение камыша на площади 800 квадратных метров в Астрахани. В Ростове-на-Дону камыш горел на площади 10 гектаров.
2020-03-29T18:32:00+03:00
2020-03-29T18:37:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 29 марта 2020
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