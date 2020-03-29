На сайте Change.org появилась петиция с призывом перевести карельского историка Юрия Дмитриева под домашний арест

Обращение адресовано председателю Верховного суда республики. Авторы просят выпустить главу карельского «Мемориала» из СИЗО, отмечая, что ожидающий приговор 64-летний Дмитриев встретит пик нарастающей пандемии коронавируса под стражей. Инициаторы отмечают, что Дмитриев «не представляет никакой опасности для общества, а состояние его здоровья в нынешней ситуации, наоборот, подвержено серьезной опасности».
2020-03-29T18:31:00+03:00
2020-03-29T18:37:05+03:00
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18:31, 29 марта 2020
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