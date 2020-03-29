На сайте Change.org появилась петиция с призывом перевести карельского историка Юрия Дмитриева под домашний арест

Обращение адресовано председателю Верховного суда республики. Авторы просят выпустить главу карельского «Мемориала» из СИЗО, отмечая, что ожидающий приговор 64-летний Дмитриев встретит пик нарастающей пандемии коронавируса под стражей. Инициаторы отмечают, что Дмитриев «не представляет никакой опасности для общества, а состояние его здоровья в нынешней ситуации, наоборот, подвержено серьезной опасности».