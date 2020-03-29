В Пскове умер пациент с коронавирусной инфекцией

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб Псковской области. Погибший не выезжал за границу и заболел после контакта с другим зараженным в регионе. Это девятый случай смерти от COVID-19 в России.
2020-03-29T18:30:00+03:00
2020-03-29T18:33:38+03:00
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18:30, 29 марта 2020
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