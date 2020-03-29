Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Об этом сообщил мэра Москвы Сергей Собянин. Горбунов работал в Мосгоризбиркоме с 1993 года, а председателем комиссии стал в 1995 году. Он покинул пост всего две недели назад, как сообщалось – по состоянию здоровья. Валентину Горбунову было 66 лет.

У Горбунова был большой опыт и высокие профессиональные качества, которые он успешно применял. Об этом «Эху» рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. «Известие о смерти Валентина Горбунова стало шоком. Это был человек, который обладал грамотными юридическими и организационными навыками, очень политически подкованный», — отметил глава МГД.

Между тем имя Горбунова часто упоминалось прошлым летом на фоне протестов в Москве, когда избирательные комиссии отказывались регистрировать независимых кандидатов на выборы в МГД.