Столичные власти ужесточают наблюдение за теми, кто нарушает нормы карантина и режим самоизоляции

Гуляющих москвичей призывают уйти домой. Столичное ноу-хау, которое недавно применили для предупреждения об опасности урагана теперь распространили на гуляющих по причине коронавируса. Так на входе в парки Кузьминки, 50-летия Октября в Раменках, а также сквер на Патриарших прудах и в Серебряном бору появились машины с громкоговорителями. Людям напоминают о необходимости уйти с улицы и оставаться дома. В некоторых местах полицейские в мегафоны предупреждают о том же самом. А ещё о дистанции в два метра. На Патриарших люди после предупреждения сначала разошлись, но вскоре вернулись в сквер, сообщает агентство Интерфакс. Ряд детских площадок в столице огорожены, об этом изданию МБХ Медиа рассказали москвичи из разных районов города. На площадки иногда приходит полиция и вежливо просит людей с детьми уйти домой. Около 20% пожилых москвичей не соблюдает режим самоизоляции, посетовал сегодня мэр Сергей Собянин. По его словам все они находятся в группе риска. Столичный градоначальник также пообещал чрезвычайно жёсткий контроль за теми, кто находится дома на карантине и нарушает его. Он привёл в пример задержание одного из москвичей, который вышел из дома.

Число заболевших в Москве уже превышает тысячу человек, в столице умерли шесть, ещё по одному в Петербурге, Оренбургской и Псковской областях. В общей сложности в России уже больше полутора тысячи больных коронавирусом.

Среди заболевших коронавирусом как сообщил сегодня оперативный штаб примерно 15 процентов пациентов моложе сорока лет. Ранее там говорили, что болезни подвержены в основном пожилые люди.

Новой коронавирусной инфекцией в Москве заражены 13 детей. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В интервью «Эху Москвы» заведующий кафедрой поликлинической и неотложной педиатрии РНИМУ имени Пирогова Борис Блохин предупредил родителей о важности соблюдения дистанции при нахождении на улице с детьми. За последние сутки подтверждено около 200 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве.