Минпромторг предложил ряд экстренных мер для поддержки бизнеса в условиях коронавируса

По данным ведомства, из-за пандемии и борьбы с ней обороты компаний потребительского сектора падают до 80%, начались серьезные сокращения.

«Необходимо дать возможность «встать на паузу» предприятиям всего потребительского рынка, кроме продуктовой торговли», — говорится в письме главы Минпромторга Дениса Мантурова главе кабмина. Речь идет как о крупных игроках рынка, так и о малых, а именно о производителях потребтоваров, общепите, опте, рознице, услугах, торговой недвижимости, логистике, доставке, гостиницах и так далее. Чтобы выжить в кризис, им необходимы послабления. В частности – «арендная амнистия»: то есть объявленное законом прекращение взимания арендных платежей с предприятий. В продовольственном ретейле предлагается привязать уровень арендной платы к размеру выручки. Кроме того, учитывая, что в условиях падения спроса бизнес не может выполнять свои обязательство по трудовому кодексу перед сотрудниками, предлагается упростить процедуру сокращения штата и позволить предприятиям общепита и непродуктовой торговли отправлять персонал в вынужденный отпуск. Он может длиться до полугода, а государство будет выплачивать пособия до 80% от зарплаты. В Минпромторге также считают уместным отменить налоги с фонда оплаты труда сотрудников, которые продолжат работать. Это не все налоговые послабления – предлагается также на полгода отменить НДС и налог на прибыль. Также в министерстве хотят ограничить максимальную ставку по кредитам для ряда отраслей 8% и отказаться от дополнительного регулирования, в частности, отложить экологические и утилизационные сборы. В Минпромторге полагают, что кризисный период для потребительского рынка России продлится не менее полугода.

Ранее президент России поручил увеличить пособие по безработице до уровня МРОТ. Между тем, многие жители регионов уже встают на биржу труда. У российской экономики есть ресурсы для дальнейшего увеличения пособия и полного разрушения российской финансовой системы ждать не стоит. Такое мнение «Эху Москвы» высказал экономист Игорь Николаев. Главной задачей властей во всех странах Игорь Николаев назвал все-таки борьбу с коронавирусом.

Работникам ювелирной компании Санлайт предложено уйти в отпуск без сохранения заработной платы.Об этом две сотрудницы магазинов рассказали на условиях анонимности.

Руководство сети ювелирных магазинов Санлайт потребовало от сотрудников написать заявление о неоплачиваемом отпуске до конца апреля из-за пандемии короновируса. По словам собеседниц МБХ Медиа, соответствующий приказ от руководства поступил вечером 28 марта. На резонный вопрос, почему нужно писать заявление, раз Путин сказал, что выходные оплачиваемые, в руководстве заявили, что компания испытывает трудности. И пригрозили, что, в противном случае, продавцам заморозят процент с продаж. Оставят чистый оклад. Или даже выпишут штраф.

Напомним, что из-за пандемии короновируса неделю с 28 марта по 5 апреля Президент РФ Владимир Путин объявил в стране нерабочей с сохранением гражданам заработной платы. МБХ Медиа направило запрос в компанию Санлайт с просьбой прокомментировать ситуацию.

Несколько сотен тысяч приезжих граждан ближнего зарубежья могут остаться без работы и средств к существованию из-за мер по предотвращению коронавируса. Об этом рассказал президент ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов. Максимов также добавил, что не понятно, есть ли на этот счет стратегия у правительства.