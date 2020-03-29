В Псковской области умер пациент с коронавирусом

Пациент с диагнозом «коронавирус» скончался в Псковской области. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с распространением инфекции. «Главврач Алексей Васильев сообщил о скончавшемся несколько часов назад от коронавируса пациенте. Это первый в регионе случай смертельного исхода от этого заболевания. У пациента были тяжелые сопутствующие патологии в легких», — говорится в сообщении. Остальные пациенты в удовлетворительном или средней тяжести состоянии, отмечает оперштаб.