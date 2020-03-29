В Псковской области умер пациент с коронавирусом

Пациент с диагнозом «коронавирус» скончался в Псковской области. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с распространением инфекции. «Главврач Алексей Васильев сообщил о скончавшемся несколько часов назад от коронавируса пациенте. Это первый в регионе случай смертельного исхода от этого заболевания. У пациента были тяжелые сопутствующие патологии в легких», — говорится в сообщении. Остальные пациенты в удовлетворительном или средней тяжести состоянии, отмечает оперштаб.
2020-03-29T17:41:00+03:00
2020-03-29T17:43:34+03:00
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17:41, 29 марта 2020
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