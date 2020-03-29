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17:32, 29 марта 2020

Власти США следят за перемещениями жителей страны через их смартфоны

Как пишет The Wall Street Journal, таким образом они хотят лучше понять маршруты распространения эпидемии коронавируса. По сведениям издания, информацию о местоположении американцев правительство получает не от операторов сотовой связи, а от рекламодателей, которые размещают объявления в мобильных приложениях. Эта информация обезличена. Перемещения людей отслеживаются в 500 наиболее крупных городах США.



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