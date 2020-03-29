Власти США следят за перемещениями жителей страны через их смартфоны

Как пишет The Wall Street Journal, таким образом они хотят лучше понять маршруты распространения эпидемии коронавируса. По сведениям издания, информацию о местоположении американцев правительство получает не от операторов сотовой связи, а от рекламодателей, которые размещают объявления в мобильных приложениях. Эта информация обезличена. Перемещения людей отслеживаются в 500 наиболее крупных городах США.