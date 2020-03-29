Распространение коронавирусной инфекции внутри Китая в целом удалось остановить

Об этом заявил официальный представитель Национальной комиссии по здравоохранению Ми Фенг. По его словам, В КНР число заразившихся и продолжающих болеть сейчас не превышает трех тысяч человек. Между тем, Китай может столкнуться со второй волной эпидемии. Как передает Reuters, в стране растет количество «завозных» случаев инфекции.