Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев отменил в мечетях республики пятничную молитву

Это одна из мер противодействия распространению коронавируса. Муфтий также призвал жителей республики ограничивать присутствие людей на религиозных церемониях только близкими родственниками.
2020-03-29T17:31:00+03:00
2020-03-29T17:37:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 29 марта 2020
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