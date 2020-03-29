РПЦ пока не готова сообщить о возможных мерах предосторожности на время празднования Пасхи

Как рассказал ТАСС представитель Московского патриархата Владимир Легойда, священники РПЦ во время пандемии продолжат богослужения. Ранее Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов до его особого благословения и молиться дома. Легойда допускает, что какое-то небольшое количество прихожан смогут находиться в храмах.