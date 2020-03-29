Авиакомпания NordStar из-за пандемии временно прекращает перелеты из Норильска в 12 городов России

Как сообщается на сайте перевозчика, ограничения касаются в том числе Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга. Решение о дате возобновлении авиасообщения будет приниматься исходя из развития эпидемиологической ситуации. С 29 марта авиакомпания оставляет ежедневное авиасообщение Норильска только с Москвой и Красноярском.
2020-03-29T17:30:00+03:00
2020-03-29T17:35:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:30, 29 марта 2020
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