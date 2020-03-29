На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

Самолет авиакомпании Lion Air с несколькими пассажирами на борту потерпел крушение при взлете из международного аэропорта Манилы. Об этом газета «Манила буллетин» сообщила в воскресенье в своем «Твиттере». По ее данным, на месте аварии находятся пожарные и скорые помощи.

Между тем агентство Синьхуа со ссылкой на собственные источники в воздушной гавани сообщает, что в результате крушения погибли по меньшей мере 8 человек. Самолет направлялся в Японию. Он был зафрахтован правительством Филиппин и перевозил медикаменты и материалы для борьбы с коронавирусом.