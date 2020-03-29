Воздух в Москве сегодня прогревался до 17,4 градуса

Таким образом, установлен новый рекорд тепла для 29 марта. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Между тем, уже сегодня ночью и завтра днем ожидается похолодание и мокрый снег.
2020-03-29T17:04:00+03:00
2020-03-29T17:09:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:04, 29 марта 2020
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