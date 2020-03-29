Первый младенец, зараженный коронавирусом, скончался в США

Департамент здравоохранения штата Иллинойс начал расследование смерти ребенка, которому не было еще и года.

Власти штата отмечают неординарность этого случая, поскольку от коронавируса преимущественно умирают пожилые. В настоящее время медики проводят углубленное расследование, чтобы установить причину смерти младенца.

Тем временем в Москве число заразившихся вирусом Covid-19 продолжает расти. Среди новых пациентов, у которых в столице был подтвержден коронавирус, есть дети. В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом подтвердили, что из 1014 заболевших в столице — 46% — это люди в возрасте от 35 до 64 лет . Также вирус подтвержден у 13 детей.

В этой связи в Штабе особо отметили, что в нерабочую неделю оставаться дома нужно всем москвичам, независимо от возраста.

Указом Президента Владимира Путина из-за пандемии коронавируса ближайшая неделя в России объявлена нерабочей.