Москвич с коронавирусом приехал с семьей на выходные в Ярославскую область

О диагнозе стало известно местным властям, прибывших срочно изолировали, об этом «Эху Москвы» рассказал ярославский журналист Андрей Климушкин. В целом, власти Ярославской области принимают серьезные меры по нераспространению инфекции, хорошо налажена система оповещения населения, добавил Андрей Климушкин.
2020-03-29T17:03:00+03:00
2020-03-29T17:06:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:03, 29 марта 2020
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