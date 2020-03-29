Москвич с коронавирусом приехал с семьей на выходные в Ярославскую область

О диагнозе стало известно местным властям, прибывших срочно изолировали, об этом «Эху Москвы» рассказал ярославский журналист Андрей Климушкин. В целом, власти Ярославской области принимают серьезные меры по нераспространению инфекции, хорошо налажена система оповещения населения, добавил Андрей Климушкин.