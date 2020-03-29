Столичные власти намерены усилить наблюдение за теми, кто нарушает карантинные нормы

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. На улицах Москвы появились машины с громкоговорителями, из которых транслируется призыв гражданам оставаться дома. По сообщению информагентств, такие машины замечены у Патриарших прудов в центре города.

Роспотребнадзор по Москве рекомендует родителям по возможности не водить детей на улицу. При этом ведомство советует избегать детских площадок, дворов и парков. Перед выходом из квартиры ребенку нужно объяснить, что на улице нельзя прикасаться руками к лицу и к каким-либо предметам.