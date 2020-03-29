В Москве для борьбы с коронавирусом местные власти начали огораживать детские площадки, призывая отказаться от их использования. Об этом «МБХ медиа» сообщили сразу несколько жителей столицы из разных районов города. По их словам, иногда туда наведываются полицейские и вежливо просят людей разойтись по домам.
2020-03-29T16:32:00+03:00
2020-03-29T16:36:12+03:00
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16:32, 29 марта 2020
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