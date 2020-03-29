Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Об этом сообщил мэра Москвы Сергей Собянин. Горбунов работал в Мосгоризбиркоме с 1993 года, а председателем комиссии стал в 1995 году. Он покинул пост всего две недели назад, как сообщалось – по состоянию здоровья. Валентину Горбунову было 66 лет. Его имя часто упоминалось прошлым летом на фоне протестов в Москве, когда избирательные комиссии отказывались регистрировать независимых кандидатов на выборы в МГД.
2020-03-29T16:32:00+03:00
2020-03-29T16:35:35+03:00
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16:32, 29 марта 2020
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