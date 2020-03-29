Новым главой Роскомнадзора стал Андрей Липов

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. До этого назначения Липов возглавлял Управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. С мая 2012 года Роскомнадзор возглавлял Александр Жаров.
2020-03-29T16:31:00+03:00
2020-03-29T16:41:00+03:00
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16:31, 29 марта 2020
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