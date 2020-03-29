Новым главой Роскомнадзора стал Андрей Липов

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. До этого назначения Липов возглавлял Управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. С мая 2012 года Роскомнадзор возглавлял Александр Жаров.