Падение выручки в условиях пандемии привело к сокращению персонала потребительского рынка на 20%

Это данные Минпромторга. В ведомстве опасаются, что спад потребления из-за пандемии коронавируса может продлиться до полугода при оптимистичном сценарии Минпромторг предлагает разрешить потребрынку отправлять людей в вынужденные отпуска на 6 месяцев с выплатой госпособий до 80% от зарплаты. Министерство также предлагает ограничить 8% максимальную ставку кредитов для общепита и точек непродуктовой торговли, ввести «арендную амнистию» и отменить НДС и налог на прибыль для общепита и предприятий потребрынка.