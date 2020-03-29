Падение выручки в условиях пандемии привело к сокращению персонала потребительского рынка на 20%

Это данные Минпромторга. В ведомстве опасаются, что спад потребления из-за пандемии коронавируса может продлиться до полугода при оптимистичном сценарии Минпромторг предлагает разрешить потребрынку отправлять людей в вынужденные отпуска на 6 месяцев с выплатой госпособий до 80% от зарплаты. Министерство также предлагает ограничить 8% максимальную ставку кредитов для общепита и точек непродуктовой торговли, ввести «арендную амнистию» и отменить НДС и налог на прибыль для общепита и предприятий потребрынка.
2020-03-29T16:30:00+03:00
2020-03-29T16:34:28+03:00
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16:30, 29 марта 2020
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