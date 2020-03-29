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Эксклюзив Эха 16:15, 29 марта 2020

Угрозы возникновения поголовной безработицы из-за коронавируса и экономического кризиса в России нет – экономист

Угрозы возникновения поголовной безработицы из-за коронавируса и экономического кризиса в России нет. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» экономист Игорь Николаев.

«То, что будет поголовная безработица — это невероятный сценарий. Но то, что безработица вырастет — это очевидно», — сказал он.
С точки зрения эксперта, некоторые отрасли наоборот будут нуждаться в кадрах – например, сельское хозяйство, фармацевтическая и пищевая промышленность. «Экономика скукожится, но останется жизнеспособной», — считает И.Николаев.

Он также напомнил, что президент РФ Владимир Путин постановил повысить пособие по безработице до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), что составляет 12130 рублей. «Кроме того, есть фонд национального благосостояния — там огромные деньги. Может, придет время расчехлять эту кубышку, если кризис затянется», — отметил И.Николаев.

Он добавил, что в настоящее время главной задачей властей во всех странах все же является борьба с коронавирусом.



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