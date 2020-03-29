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Эксклюзив Эха 16:08, 29 марта 2020

Вышла книга фигуранта дела «Седьмой студии» Алексея Малобродского

Вышла книга бывшего генерального директора «Гоголь-центра», одного из фигурантов дела «Седьмой студии» Алексея Малобродского «Следствие разберется. Хроники «Театрального дела». Подробности он сам рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Как уточнил М.Малобродский, книга состоит из его очерков, написанных за 11 месяцев, проведенных в СИЗО. «Это не летопись театрального дела, но его хроники. Этап досудебного расследования завершен, он и лег в основу книги, но дело продолжается», — отметил М.Малобродский.
По словам экс-директора «Гоголь-центра», ему приходилось удалять или изменять часть имен, прежде всего, это касается заключенных, с которыми он сталкивался – многие из них стали его товарищами.

М.Малобродский добавил, что период нахождения в СИЗО оказал на него огромное влияние. «Моя личная тюрьма парадоксальным образом доказала мне, что гражданское общество в России не только реально существует, но имеет очевидные, пусть и отдаленные, перспективы», — заключил он.
Суд по делу «Седьмой студии» длится с 25 октября 2017 года. Большую часть времени Кирилл Серебренников, Юрий Итин и Софья Апфельбаум провели под домашним арестом, а Алексей Малобродский в СИЗО. В мае 2018 года мера пресечения Алексею Малобродскому была изменена на подписку о невыезде.



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